«Нечем гордиться»: Межевич раскрыл суровые реалии жизни в Эстонии

Москва, 30 августа. Реальный уровень жизни и доходы населения в Эстонии приблизительно сопоставимы с благополучием россиян, что значительно отличается от заявлений официальных властей Таллина.

Сравнивая показатели, прежде всего обыватели обращают внимание на зарплату, однако такое суждение не совсем верное. По словам президента Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николая Межевича, реальный доход населения в Эстонии варьируется на уровне с российской глубинкой.

«Если взять водителя автобуса в Челябинске и водителя автобуса в Тарту, то, безусловно, водитель автобуса в Тарту будет получать существенно больше. Но если мы начнем копать и посмотрим, сколько водитель автобуса в Челябинске платит за свою двухкомнатную квартиру, мы увидим, что водитель в Тарту платит в 3,5 раза больше», — рассуждает эксперт.

Эстонцы гордятся тем, что в составе Советского Союза их страна была лидером в списке самых богатых республик. Из расчета на душу населения государство сохранило эту позицию, пишет «Украина.ру».

«Но чем тут гордится? Кого догнала Эстония? Эстония с огромным трудом почти догнала Португалию. Но Португалия никак не является локомотивом экономики и образцом развитой социальной сферы в Евросоюзе», — указал Межевич.

Недавно политолог Сергей Марков отреагировал на антироссийские заявления главы Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу визуализации РФ как врага европейских стран. По его словам, президент таким образом нагнетает обстановку.