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Теннисистка Сафонова принесла серебро российской сборной на Паралимпиаде
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Теннисистка Сафонова принесла серебро российской сборной на Паралимпиаде
pingpongworld.ru  /  Федерация Пинг-Понга

Токио, 30 августа. Представительница России на Паралимпийских играх Виктория Сафонова завоевала серебряные медали в соревнованиях по настольному теннису.

В финальном поединке российская спортсменка уступила Келли ван Зон из Нидерландов со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11. Обе спортсменки выступают в седьмой категории, к которой относятся люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее в этой же категории серебро завоевала россиянка Маляк Алиева. В своем финале она уступила украинке Марине Литовченко.

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паралимпиада настольный теннис виктория сафонова
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