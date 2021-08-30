Теннисистка Сафонова принесла серебро российской сборной на Паралимпиаде

Токио, 30 августа. Представительница России на Паралимпийских играх Виктория Сафонова завоевала серебряные медали в соревнованиях по настольному теннису.

В финальном поединке российская спортсменка уступила Келли ван Зон из Нидерландов со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11. Обе спортсменки выступают в седьмой категории, к которой относятся люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее в этой же категории серебро завоевала россиянка Маляк Алиева. В своем финале она уступила украинке Марине Литовченко.