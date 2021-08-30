Переплата за ЖКУ происходит из-за неразумного потребления ресурсов

Москва, 30 августа. Россияне часто переплачивают за услуги ЖКХ. Основные причины такого явления перечислил директор центра «Народный институт» Роман Шепс.

В первую очередь это происходит из-за бесконтрольного потребления ресурсов, различных технических поломок в доме и неэффективности энергосистемы в квартирах. Об этом он пишет РИА Недвижимость.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», — считает Шепс.

Причиной может быть вечно капающий кран или подтекающий бак унитаза. Также многие многоквартирные дома отапливаются во время оттепели так, будто за окном стоит мороз, что тоже ведет к переплатам. Последней причиной эксперт называет отсутствие счетчиков в квартирах. По его словам, по общему тарифу россияне доплачивают около 1,5 тысячи рублей, а установку подобной системы реально окупить за 3-4 месяца.

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