«Энергия» создаст на базе «Орла» новый возвращаемый космический корабль

Москва, 30 августа. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» планирует разработать новый возвращаемый грузовой корабль. Он будет строиться на базе пилотируемого «Орла».

Новый грузовой корабль должен прийти на смену существующим «Прогрессам». Сейчас они осуществляют доставку грузов на Международную космическую станцию, решают задачи по дозаправке и коррекции орбиты, отметил генконструктор РКК «Энергия», дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«У «Прогресса» серьезный недостаток – мы не можем возвратить на нем полезную нагрузку с орбиты. Минус в том, что он сгорает», — цитирует ТАСС.

Разрабатываемый перспективный космический пилотируемый корабль «Орел» строится в рамках лунной программы России. В будущем на его базе хотят сконструировать грузовозвращаемый борт, заключил Владимир Соловьев.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» планирует запустить Российскую орбитальную служебную станцию. По словам представителей организации, она будет выполнять функцию космопорта, а космонавты смогут посещать ее вахтовым методом.