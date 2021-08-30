Ураган «Ида» унес жизнь одного человека в США

Асеншен, 30 августа. Ураган «Ида» обрушился на США. Первой его жертвой стал житель штата Луизиана, на которого упало дерево.

Изначально местный офис шерифа получил информацию о пострадавшем человеке в результате падения дерева. На месте выяснилось, что он погиб, пишет RT. По данным местных СМИ, категория урагана была снижена до третьей, однако стихия успела оставить без электроснабжения более 600 тыс. жителей Луизианы.

Журналист телеканала NBC Аль Рокер вел прямой эфир во время разгула стихии. По его словам, «Ида» оставляет после себя сплошной хаос.