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Основатели онлайн-ритейлера Wildberries стали самой богатейшей семьей в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 05:46
Общество
Основатели онлайн-ритейлера Wildberries стали самой богатейшей семьей в России
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 30 августа. Основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки возглавили рейтинг самых богатых семей в России, Об этом сообщило издание Forbes.

Отмечается, что в текущем году супруги впервые попали в этот рейтинг и сразу заняли первое место. Forbes оценил суммарное состояние семьи-владельцев Wildberries в 2021 году в примерно 13,1 миллиарда долларов. Татьяна Бакальчук в 2019 году перестала быть единственным владельцем компании, передав мужу 1%. Второе место заняла семья Гурьевых, которым принадлежит 48,5% акций производителя удобрений «Фосагро». На третьей строчке самых богатых семей России расположились Ротенберги.

Самой богатой женщиной, живущей в России, стала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. Аналитики сообщили, что ее состояние составляет около 13 миллиардов долларов. Второе место в этом списке заняла предпринимательница, вдова бывшего мэра Москвы Сергея Лужкова Елена Батурина. На третьей строчке расположилась одна из владелиц «Черкизово» Лидия Михайлова.

В ФАС сообщили об отсутствии жалоб на Wildberries от платежных систем Visa и Mastercard после решения онлайн-ретейлера предоставлять покупателям скидки при оплате картами МИР посредством системы быстрых платежей и SberPay. Об этом пишет RT.

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