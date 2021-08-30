Полиция опровергла информацию о стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 30 августа. Сообщения о выстрелах на главной площади Нью-Йорка оказались ложными. Такое заявление сделали в полицейском управлении города.

Ряд средств массовой информации начали распространять сообщения и видеоролик о стрельбе на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Полиция города организовала проверку, но фактов подтверждения найдено не было.

«По итогам расследования было установлено, что на пересечении 46-й улицы и Седьмой авеню стрельбы не было», — отметили правоохранители в социальных сетях.

Пострадавших при стрельбе не было. Очевидцы произошедшего сообщили, что стрелок скрылся с места происшествия, а люди разбегались в поисках укрытия. Но других подробностей инцидента не приводилось.

Еще одна стрельба произошла в канадском городе Торонто. Злоумышленник открыл огонь в одном из крупных торговых центров. Сведений о жертвах инцидента не поступало. Полиции удалось задержать стрелка.