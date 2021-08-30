«Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС

Москва, 30 августа. Производители изношенной аппаратуры российского сегмента МКС не могут дать никаких гарантий, что системы не начнут выходить из строя после 2025 года.

Оборудование российского сегмента на Международной космической станции выходит из строя. Этот процесс прогнозировали еще год назад, отметил в беседе с РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан», — заявил конструктор.

Он отметил, что никогда не скрывал факт выхода из строя 80% систем российского сегмента. Специалисты уже давно говорят о необходимости строительства новой орбитальной станции.

Российскую орбитальную служебную станцию планируют начать возводить в 2025 году. Космонавты будут посещать РОСС вахтовым методом.