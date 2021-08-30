Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 06:00
05:55
Происшествия
Пожар в салоне автомобиля Mercedes был потушен петербургскими спасателями
05:46
Общество
Основатели онлайн-ритейлера Wildberries стали самой богатейшей семьей в России
05:41
Технологии
«Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС
05:40
Происшествия
Автомобиль «Сааб» загорелся в Невском районе Петербурга
05:38
Происшествия
Полиция опровергла информацию о стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке
05:19
Происшествия
Жительница Сахалина утонула в Невельском районе
05:18
Экономика
Необходимость подписи банковских карт в скором времени исчезнет в России
05:16
Спорт
«Зенит» нашел замену Азмуну в португальской «Бенфике»
05:09
Общество
Госсекретарь США Блинкен отдыхал на курорте во время взятия Кабула талибами
04:56
Происшествия
Сразу три автомобиля загорелись в Московском районе Петербурга
Все новости

«Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС
Технологии
«Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Москва, 30 августа. Производители изношенной аппаратуры российского сегмента МКС не могут дать никаких гарантий, что системы не начнут выходить из строя после 2025 года.

Оборудование российского сегмента на Международной космической станции выходит из строя. Этот процесс прогнозировали еще год назад, отметил в беседе с РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан», — заявил конструктор.

Он отметил, что никогда не скрывал факт выхода из строя 80% систем российского сегмента. Специалисты уже давно говорят о необходимости строительства новой орбитальной станции.

Российскую орбитальную служебную станцию планируют начать возводить в 2025 году. Космонавты будут посещать РОСС вахтовым методом.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / «Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС
россия мкс соловьев сегмент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru