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Необходимость подписи банковских карт в скором времени исчезнет в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 05:18
Экономика
Необходимость подписи банковских карт в скором времени исчезнет в России
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 30 августа. Необходимость подписывать банковскую карту формально еще остается, однако в скором времени она исчезнет совсем, заявил вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Петр Карпов.

По его словам, в торговых точках и эквайерах почти не встречается требование о наличии подписей на картах с чипами и бесконтактной оплатой. С мнением Карпова согласен директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Наличие подписи практически никогда не волнует кассиров, а с паспортными данными они не сверяют ее тем более, передает «Прайм».

Не так давно при покупке с помощью карты владельцу выдавался чек, в котором необходимо было поставить подпись. Сейчас же все платежные операции подтверждаются ПИН-кодом. По словам Иванова, платежные системы безостановочно упрощают процесс обработки платежей, сейчас покупки до определенного лимита и вовсе не нужно подтверждать кодом. В таких условиях подпись на обратной стороне карты уже не является эффективным решением, заключил он.

Недавно эксперт Людмила Коваленко раскритиковала наличие Системы быстрых платежей (СБП) только в приложении Сбербанка. По ее мнению, этот факт показывает наплевательское отношение к клиентам.

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