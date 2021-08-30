«Зенит» нашел замену Азмуну в португальской «Бенфике»

Санкт-Петербург, 30 августа. Нападающий португальской «Бенфики» Карлос Винисиус может перейти в «Зенит», если петербургский клуб продаст форварда Сердара Азмуна в «Лион», пишет L Équipe.

Источник издания сообщил, что сделка сорвется, если представители сине-бело-голубых не успеют договориться с «Лионом» до завершения летнего трансферного окна, которое заканчивается 31 августа. При этом Винисиус будет являться приоритетной целью для петербуржцев, если Азмун покинет расположение команды, передает RT.

Португалец в прошлом сезоне выступал за английский «Тоттенхэм» на правах аренды. Он провел девять игр в Английской Премьер-лиге и забил один гол.

Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Лион» уже согласовали переход Азмуна. По неподтвержденным данным, сумма трансфера составит 15 млн евро.