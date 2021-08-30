Жительница Сахалина утонула в Невельском районе

Южно-Сахалинск, 30 августа. Молодая мать утонула в море в Невельском районе, ее 13-летний сын пропал без вести на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Правоохранительные органы в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Женщина 35 лет утонула во время купания, ее сын-подросток считается пропавшим без вести.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники поисково-спасательной службы ранее начали вести масштабные поиски девяти утонувших человек в Бурятии. Специалисты исследовали более 20 километров на реке Ока в Окинском районе.