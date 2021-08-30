Госсекретарь США Блинкен отдыхал на курорте во время взятия Кабула талибами

Вашингтон, 30 августа. Американские власти не рассчитывали на столь стремительный захват Афганистана. В связи с этим многие сотрудники Белого дома во время взятия Кабула были в отпуске.

Всего за несколько часов до вторжения радикалов движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в президентский дворец госсекретарь США Энтони Блинкен отдыхал в Хэмптонсе, на популярном американском курорте, сообщила газета The Washington Post.

«К августу преобладало мнение, что талибы вряд ли будут представлять серьезную угрозу для Кабула до поздней осени. В пятницу днем, перед падением Кабула, Белый дом начал пустеть, так как многие высокопоставленные сотрудники готовились к своим первым каникулам за время молодого президентства Байдена. Ранее в тот же день Байден прибыл в Кэмп-Дэвид, и государственный секретарь Энтони Блинкен уже был в Хэмптоне», — говорится в материале.

Пользователи Fox News ранее в очередной раз раскритиковали политику президента США Джо Байдена, который вывел войска из Афганистана. Американцы указали на постоянство провальной карьеры главы государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.