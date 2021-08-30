Гидрометцентр представил прогноз погоды на осень в Западной Сибири

Москва, 30 августа. Жителей Западной Сибири в осенний период ожидает теплая погода. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Синоптики предупредили, что жаркая погода в летний период не влияет на климатические условия предстоящей осени. Однако в сентябре и октябре температуры воздуха будут превышать норму на один-два градуса.

«В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы больше чем на градус. Ноябрь отличается от нормы на европейской территории не так сильно, а вот за Уралом будет потеплее градуса на полтора, чем среднемесячная норма», — объяснил Семенов.

Специалисты Гидрометцентра предупредили, что волны тепла могут коснуться и зимы. С ноября по декабрь будет меньше снега и больше дождя.

Перед началом осени жителям России необходимо подготовить свои автомобили к грядущим погодным условиям. Для этого человеку нужно провести техобслуживание и оценить состояние аккумулятора, качество жидкостей, а также продумать вопрос с резиной.