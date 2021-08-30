«Непостижимая философия»: китаец описал приготовление шашлыка в России

Пекин, 30 августа. Шашлык в России является не просто блюдом, процесс его приготовления предполагает целый ряд традиций и ритуалов. Об это рассказал китайский пользователь WeChat.

Жители России обожают в летний период жарить мясо. Его запах можно услышать и в городах, и на природе. Русские могут приготовить шашлык в любых условиях и даже без специальных приспособлений. Выбраться на шашлык в России означает выехать в какое-то особое место в компании друзей или родных.

«В России шашлык — это не просто еда, это целый образ жизни. Когда русские приглашают на шашлыки, это значит "собраться с друзьями и поехать за город, чтобы вкусно поесть и хорошо отдохнуть". Таким образом, шашлык по-русски — это непостижимая философия, совмещающая в себе прием пищи и досуг», — отметил китаец.

Важным этапом подготовки является приготовление мяса к жарке. Его обычно маринуют за день до мероприятия, чтобы кусочки стали мягкими и хорошо пропитались соусом. Каждый использует свой рецепт, сформировавшийся в результате проб и ошибок.

Китаец ранее рассказал о самых вкусных уличных блюдах и напитках в России. В топ вошли шаверма, блины, мороженое и квас.