Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 06:00
05:55
Происшествия
Пожар в салоне автомобиля Mercedes был потушен петербургскими спасателями
05:46
Общество
Основатели онлайн-ритейлера Wildberries стали самой богатейшей семьей в России
05:41
Технологии
«Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС
05:40
Происшествия
Автомобиль «Сааб» загорелся в Невском районе Петербурга
05:38
Происшествия
Полиция опровергла информацию о стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке
05:19
Происшествия
Жительница Сахалина утонула в Невельском районе
05:18
Экономика
Необходимость подписи банковских карт в скором времени исчезнет в России
05:16
Спорт
«Зенит» нашел замену Азмуну в португальской «Бенфике»
05:09
Общество
Госсекретарь США Блинкен отдыхал на курорте во время взятия Кабула талибами
04:56
Происшествия
Сразу три автомобиля загорелись в Московском районе Петербурга
Все новости

«Непостижимая философия»: китаец описал приготовление шашлыка в России
Общество
«Непостижимая философия»: китаец описал приготовление шашлыка в России
pixabay.com

Пекин, 30 августа. Шашлык в России является не просто блюдом, процесс его приготовления предполагает целый ряд традиций и ритуалов. Об это рассказал китайский пользователь WeChat.

Жители России обожают в летний период жарить мясо. Его запах можно услышать и в городах, и на природе. Русские могут приготовить шашлык в любых условиях и даже без специальных приспособлений. Выбраться на шашлык в России означает выехать в какое-то особое место в компании друзей или родных.

«В России шашлык — это не просто еда, это целый образ жизни. Когда русские приглашают на шашлыки, это значит "собраться с друзьями и поехать за город, чтобы вкусно поесть и хорошо отдохнуть". Таким образом, шашлык по-русски — это непостижимая философия, совмещающая в себе прием пищи и досуг», — отметил китаец.

Важным этапом подготовки является приготовление мяса к жарке. Его обычно маринуют за день до мероприятия, чтобы кусочки стали мягкими и хорошо пропитались соусом. Каждый использует свой рецепт, сформировавшийся в результате проб и ошибок.

Китаец ранее рассказал о самых вкусных уличных блюдах и напитках в России. В топ вошли шаверма, блины, мороженое и квас.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Непостижимая философия»: китаец описал приготовление шашлыка в России
россия китаец шашлык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru