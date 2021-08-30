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Врач Харлов посоветовал отказаться от сладкого перед прививкой от COVID-19

  /   Обновлено: 30 августа 2021 04:25
Общество
Врач Харлов посоветовал отказаться от сладкого перед прививкой от COVID-19
pixabay.com

Москва, 30 августа. Лакомиться некоторыми продуктами питания перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется. Например, сладкое может повысить уровень сахара в крови, указал врач Никита Харлов.

Особой подготовки перед прививкой нет. Но за несколько дней нужно скорректировать питание, чтобы снизить риск проявления побочных эффектов. Из рациона нужно исключить продукты, вызывающие аллергию, пишет радио Sputnik.

«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», — предупредил терапевт Харлов.

Сладкое может повысить уровень сахара в крови, поэтому человек после вакцинации от COVID-19 может тяжелее перенести прививку. Нужно ограничить употребление картофеля, каши, хлеба, фруктов. А вот цитрусовые в рационе можно оставить, заключил специалист.

Некоторые пациенты сталкиваются с гриппоподобным синдромом после вакцинации от COVID-19. Чаще всего фиксируются слабость, ломота в мышцах и небольшая температура. Но эти симптомы не представляет опасности для других людей.

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здоровье сладости вакцинация
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