Россиянин Папоротный награжден «Серебряным мячем» ЧМ по пляжному футболу

Москва, 30 августа. Игрок российской сборной Артур Папоротный, забивший один из голов в финальной встрече чемпионата мира по пляжному футболу, получил награду «Серебряный мяч».

Последним препятствием, которое россияне преодолели на пути к золотым медалям мирового первенства, стала сборная Японии. Встреча закончилась со счетом 5:2. Таким образом, Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу.

Игроков и тренеров национальной команды переполняли эмоции после триумфа. Автор голевой передачи в финальном матче Борис Никоноров рассказал любопытную историю из жизни, посвятив победу своему отцу, пишет RT.

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат сборной. Он поздравил всех с победой и пригласил команду к себе в гости в Миллерово.