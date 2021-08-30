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Россиянин Папоротный награжден «Серебряным мячем» ЧМ по пляжному футболу
Спорт
Россиянин Папоротный награжден «Серебряным мячем» ЧМ по пляжному футболу
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Москва, 30 августа. Игрок российской сборной Артур Папоротный, забивший один из голов в финальной встрече чемпионата мира по пляжному футболу, получил награду «Серебряный мяч».

Последним препятствием, которое россияне преодолели на пути к золотым медалям мирового первенства, стала сборная Японии. Встреча закончилась со счетом 5:2. Таким образом, Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу.

Игроков и тренеров национальной команды переполняли эмоции после триумфа. Автор голевой передачи в финальном матче Борис Никоноров рассказал любопытную историю из жизни, посвятив победу своему отцу, пишет RT.

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат сборной. Он поздравил всех с победой и пригласил команду к себе в гости в Миллерово.

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пляжный футбол чемпионат мира серебряный мяч папоротный
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