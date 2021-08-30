Американский журналист удивил зрителей прямым эфиром во время урагана «Ида»

Новый Орлеан, 30 августа. Телеведущий американского телеканала NBC Аль Рокер провел прямой репортаж во время урагана «Ида». Журналист оказался прямо в эпицентре природного явления.

Метеоролог специально приехал в Новый Орлеан, чтобы снять передачу о шторме. В момент съемок непогода уже приближалась к побережью, на котором находился ведущий. Однако он не испугался и продолжил вести репортаж едва стоя на ногах. Полная запись эфира была опубликована в Twitter-аккаунте телепередачи «Meet the Press».

«Этот мощный ураган создаст настоящий хаос», — заявил Рокер в прямом эфире.

На протяжении всего репортажа телеведущий противостоял порывам ветра и волнам. Такой поступок вызвал восхищение и испуг у американских зрителей. За короткое время он собрал большое количество лайков и репостов.

Ураган «Ида» смог запечатлеть российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции. Он опубликовал снимки в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».