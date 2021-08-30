Байден с трудом нашел выход из зала после вопроса репортера об Афганистане

Вашингтон, 30 августа. Президент США Джо Байден заблудился после вопроса журналиста о ситуации в Афганистане. Конфуз, произошедший с главой американского государства, попал на видео.

Хозяин Белого дома посетил Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), где выступил с речью. После завершения выступления Байден согласился пообщаться с прессой, хоть и не планировал. Первый же вопрос репортера оказался на тему Афганистана.

«Я не буду сейчас говорить про Афганистан», — отрезал президент.

Он махнул рукой, решительно стукнул ладонью по трибуне и развернулся. На этом уверенные действия Байдена закончились. Он растерянно посмотрел по сторонам в поисках выхода, направился в одном из направлений, о чем-то причитая. Всего через несколько секунд президент США остановился, потому что оказался в тупике. Он развернулся в другую сторону, где ему наконец-то была готова помочь сотрудница ведомства.

Джо Байдена жестко критикуют в мире за решение о выводе войск из Афганистана. Этот приказ обернулся захватом страны радикалами и возобновлением террористических атак. Из-за некомпетентности командования США погибли около 200 афганцев и 13 американских солдат, еще 211 человек получили травмы.