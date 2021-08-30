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Европейскую часть России ожидает похолодание в начале недели

  /   Обновлено: 30 августа 2021 04:00
Общество
Европейскую часть России ожидает похолодание в начале недели
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 30 августа. Небольшое похолодание прогнозируется в начале недели на Европейской территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание будет спровоцировано разными причинами. В первые дни недели воздушные массы будут поступать на Европейскую часть России по восточной периферии антициклона. Он, в свою очередь, будет перемещаться на северо-восток территории, передает РИА Новости.

«Благодатным местом в начале недели будет центр Европейской России», — отметил Вильфанд.

Холод будет ощущаться в Поволжье и на Урале. В центре Европейской России температура воздуха превысит норму на шесть градусов. Столбики термометров покажут до +26 градусов, добавил Роман Вильфанд.

Жители некоторых районов Мурманской. Вологодской и Архангельской областей уже в начале осени увидят первый мокрый снег. Осадки прогнозируются в Карелии и Коми. А в северных регионах Пермского края и в Свердловской области резко похолодает.

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