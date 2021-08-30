Космонавты обнаружили новые пробоины в модуле МКС «Заря»

Москва, 30 августа. Российские летчики обнаружили на модуле МКС «Заря» новые несквозные пробоины в корпусе. Об этом рассказал руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

Соловьев, являясь по совместительству генеральным конструктором организации «Энергия», недоволен появляющимися изъянами. Он также предположил, что через некоторое время пробоины «Зари» начнут распространяться на другие части. Российский сегмент — модули «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».

Недавно ученые из швейцарского университета в Цюрихе заявили о намерении отправить на борт Международной космической станции (МКС) человеческие стволовые клетки. Целью эксперимента станет выращивание образцов ткани в космосе. Исследование запланировано в рамках программы «3D органоиды в космосе». Реализацией проекта займется компания Airbus и космическое подразделение Цюрихского университета.