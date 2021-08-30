Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 04:29
04:27
Общество
«Непостижимая философия»: китаец описал приготовление шашлыка в России
04:25
Общество
Врач Харлов посоветовал отказаться от сладкого перед прививкой от COVID-19
04:25
Спорт
Российская теннисистка Алиева выиграла серебро на Паралимпиаде в Токио
04:21
Общество
Главный московский педиатр посоветовал заранее прививать детей
04:15
Спорт
Россиянин Папоротный награжден «Серебряным мячем» ЧМ по пляжному футболу
04:09
Происшествия
Американский журналист удивил зрителей прямым эфиром во время урагана «Ида»
04:09
Политика
Байден с трудом нашел выход из зала после вопроса репортера об Афганистане
04:00
Общество
Европейскую часть России ожидает похолодание в начале недели
04:00
Общество
К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста
03:49
Наука
Космонавты обнаружили новые пробоины в модуле МКС «Заря»
Все новости

Мультфильм «Босс-молокосос-2» стал лидером кинопроката на выходных в России
Общество
Мультфильм «Босс-молокосос-2» стал лидером кинопроката на выходных в России
Кадры из мультфильма « Босс-молокосос 2»

Москва, 30 августа. Вторая часть американского мультфильма «Босс-молокосос» заняла первое место в российском кинопрокате за период с 26 по 29 августа.

Приключенческий мультфильм режиссера Тома МакГрата появился в российских кинотеатрах 14 августа, а на прошедших выходных картина собрала 146,7 млн рублей. Вторую строчку по кассовым сборам за выходные занял боевик «Главный герой» режиссера Шона Леви. Фильм собрал за четыре дня 95,1 млн рублей. На третьем месте с 58 млн рублей оказался мультфильм «Щенячий патруль в кино». Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Иностранцы восхитились советским мультфильмом «В синем море, в белой пене...», который был выпущен в 1984 году. Картина поразила западных зрителей от абсурдностью происходящего и музыкальным сопровождением. Сюрреализм и фантастический сюжет мультфильма очень понравился пользователям Сети.

Развивающаяся отечественная индустрия все больше привлекает интерес зарубежных видеосервисов. Криминальный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» стал одним из последних фильмов, проданных на западный рынок. Об этом информирует RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мультфильм «Босс-молокосос-2» стал лидером кинопроката на выходных в России
кино прокат сборы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru