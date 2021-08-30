Мультфильм «Босс-молокосос-2» стал лидером кинопроката на выходных в России

Москва, 30 августа. Вторая часть американского мультфильма «Босс-молокосос» заняла первое место в российском кинопрокате за период с 26 по 29 августа.

Приключенческий мультфильм режиссера Тома МакГрата появился в российских кинотеатрах 14 августа, а на прошедших выходных картина собрала 146,7 млн рублей. Вторую строчку по кассовым сборам за выходные занял боевик «Главный герой» режиссера Шона Леви. Фильм собрал за четыре дня 95,1 млн рублей. На третьем месте с 58 млн рублей оказался мультфильм «Щенячий патруль в кино». Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Иностранцы восхитились советским мультфильмом «В синем море, в белой пене...», который был выпущен в 1984 году. Картина поразила западных зрителей от абсурдностью происходящего и музыкальным сопровождением. Сюрреализм и фантастический сюжет мультфильма очень понравился пользователям Сети.

Развивающаяся отечественная индустрия все больше привлекает интерес зарубежных видеосервисов. Криминальный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» стал одним из последних фильмов, проданных на западный рынок. Об этом информирует RT.