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«Карфаген будет разрушен»: Чалый назвал условие присоединения Крыма к Украине
Политика
«Карфаген будет разрушен»: Чалый назвал условие присоединения Крыма к Украине
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 30 августа. Создание успешного государства поможет Украине «вернуть» Крым в свой состав. Такое заявление сделал бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Дипломат заявил, что интерес США в помощи Украине постепенно утихает. Вашингтон понимает, что жесткая конфронтация с Москвой не приведет ни к чему хорошему. Тем более, Соединенным Штатам сейчас хватает проблем в Афганистане.

Чалый уверен, что договорится с Россией по этому вопросу не получится. Однако, по его мнению, есть и другое решение.

«Россия заявила: "Этот вопрос закрыт, раз и навсегда". По Крыму мы сможем договориться с Россией только в случае, если "Карфаген будет разрушен", или мы создадим такое успешное государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», – сказал дипломат.

Недавно Украина обновила свою стратегию внешней политики, однако один пункт в ней остался неизменным. Киев все так же намерен бороться с мнимой «российской агрессией», передает RT.

Запрет на посещение Крыма украинскими властями не пугает граждан этой страны. Некоторое время назад житель Харькова Игорь посетил полуостров и поделился своими яркими впечатлениями от поездки.

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крым карфаген Александр Чалый
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