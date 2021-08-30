Мокрый снег ожидается в нескольких регионах России в начале сентября

Москва, 30 августа. Похолодание с дождями и первым снегом придет с начала осени в несколько российских регионов. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

Мокрый снег в сентябре смогут увидеть жители некоторых районов Мурманской, Вологодской и Архангельской областей. Также осадки выпадут в Карелии и Коми. Резкое похолодание наступит и в северных регионах Пермского края, и в Свердловской области. Синоптики прогнозируют, что осадки возможны и в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Бабье лето наступит в России примерно через четыре недели после наступления осени, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, спрогнозировать конкретную дату специалисты смогут за три дня до начала бабьего лета.

Осенняя погода начнется в центральной России уже со 2 сентября. Метеорологи обещают приход арктического атмосферного фронта, который будет сопровождаться холодными дождями и промозглым северным ветром. Об этом информирует RT.