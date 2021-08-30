Коронавирус продолжает мешать открытию границ России для трудовых мигрантов

Москва, 30 августа. Новая коронавирусная инфекция остается сдерживающим фактором для массового открытия границ трудовым мигрантам. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Сейчас ситуация с рабочей силой в России стала лучше, если сравнивать с началом 2021 года. Но вопрос доступа желающим трудиться на стройках мигрантам будет зависеть от коронавируса, дополнил Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

«Будет ситуация легче – упростим въезд и будем ввозить активнее людей, будет сложнее – будем придерживаться той политики, которая есть», — отметил вице-премьер России.

Марат Хуснуллин обратил внимание на увеличение числа рейсов из других стран. Их них, по словам вице-премьера, приезжают мигранты в качестве туристов. Власти России пытаются наладить системную работу с Узбекистаном для доставки трудового персонала на стройплощадки.

Некоторые мигранты трудятся на тяжелых работах, а другие принимают участие в массовых драках и совершают серьезные правонарушения. За последние месяцы правительство Москвы депортировало около 200 человек.