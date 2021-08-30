Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 04:29
04:27
Общество
«Непостижимая философия»: китаец описал приготовление шашлыка в России
04:25
Общество
Врач Харлов посоветовал отказаться от сладкого перед прививкой от COVID-19
04:25
Спорт
Российская теннисистка Алиева выиграла серебро на Паралимпиаде в Токио
04:21
Общество
Главный московский педиатр посоветовал заранее прививать детей
04:15
Спорт
Россиянин Папоротный награжден «Серебряным мячем» ЧМ по пляжному футболу
04:09
Происшествия
Американский журналист удивил зрителей прямым эфиром во время урагана «Ида»
04:09
Политика
Байден с трудом нашел выход из зала после вопроса репортера об Афганистане
04:00
Общество
Европейскую часть России ожидает похолодание в начале недели
04:00
Общество
К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста
03:49
Наука
Космонавты обнаружили новые пробоины в модуле МКС «Заря»
Все новости

Коронавирус продолжает мешать открытию границ России для трудовых мигрантов
Общество
Коронавирус продолжает мешать открытию границ России для трудовых мигрантов
pixabay.com

Москва, 30 августа. Новая коронавирусная инфекция остается сдерживающим фактором для массового открытия границ трудовым мигрантам. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Сейчас ситуация с рабочей силой в России стала лучше, если сравнивать с началом 2021 года. Но вопрос доступа желающим трудиться на стройках мигрантам будет зависеть от коронавируса, дополнил Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

«Будет ситуация легче – упростим въезд и будем ввозить активнее людей, будет сложнее – будем придерживаться той политики, которая есть», — отметил вице-премьер России.

Марат Хуснуллин обратил внимание на увеличение числа рейсов из других стран. Их них, по словам вице-премьера, приезжают мигранты в качестве туристов. Власти России пытаются наладить системную работу с Узбекистаном для доставки трудового персонала на стройплощадки.

Некоторые мигранты трудятся на тяжелых работах, а другие принимают участие в массовых драках и совершают серьезные правонарушения. За последние месяцы правительство Москвы депортировало около 200 человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Коронавирус продолжает мешать открытию границ России для трудовых мигрантов
мигранты границы коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru