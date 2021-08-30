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Крушение речного судна в Перу привело к гибели не менее 20 человек

  /   Обновлено: 30 августа 2021 03:35
Происшествия
Крушение речного судна в Перу привело к гибели не менее 20 человек
Невские Новости  /  Софья Тиятявяйнен

Лима, 30 августа. Крушение пассажирского судна произошло на реке Хуальяга в Перу. В результате происшествия смертельные травмы получили как минимум 20 человек.

Инцидент в амазонском регионе Лорето. Предварительно установлено, что судно столкнулось с моторной лодкой. В момент крушения на реке наблюдался сильный туман, что могло привести к трагедии. Погибшими считаются не менее 20 пассажиров, судьба еще более 50 человек остается неизвестной.

Пассажирское судно рано утром выдвинулось из населенного пункта Санта-Мария в Юримагуас. Сейчас на месте происшествия работают военные перуанских военно-морских сил. По словам одного из очевидцев, всего в лодке находились около 80 человек, 20 из которых дети. Пассажиры возвращались из бдения в районе Санта-Мария.

На Камчатке спасатели подняли фюзеляж вертолета Ми-8 со дна Курильского озера. Воздушное судно потерпело крушение на юге региона еще 12 августа.

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лодка крушение перу
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