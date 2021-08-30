Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского на 1 сентября

Вашингтон, 30 августа. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры в Вашингтоне 1 сентября. Ранее встреча была назначена на 31 августа, но была перенесена.

Американский лидер примет своего коллегу в Белом доме. В графике Байдена указано, что встреча подтвердит поддержку Соединенными Штатами независимость и территориальную целостность Украины.

Депутат Верховной Рады Илья Кива предположил, что переговоры могут не состояться. По его словам, Байден может в излюбленной для себя манере уснуть во время встречи.