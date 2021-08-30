«Была опустошена»: Лилли Вачовски объяснила отказ от работы над «Матрицей-4»

Лос-Анджелес, 30 августа. Режиссер Лилли Вачовски отказалась от участия в создании четвертой части «Матрицы». Подробности она рассказала на панели сериала «Работа над собой».

Идея четвертого фильма «Матрицы» принадлежит Лане Вачовски. Она пришла к ней в период между смертями их родителей. По словам Лилли, режиссер не хотела возвращаться к тому, что уже давно пройдено.

«Это сложный вопрос. Я совершила камин-аут и была полностью опустошена, мой мир в какой-то степени разваливался на части, даже когда я уже, ну, знаете, вылезла из скорлупы. Так что мне просто нужно было побыть в стороне от этой индустрии какое-то время. Мне нужно было воссоединиться с собой как с художником», — заявила Лилли Вачовски.

Сестры Вачовски получили мировое признание после создания трилогии «Матрица». На их счету числятся фильмы «Облачный атлас», «Восхождение Юпитер», первый сезон телесериала «Восьмое чувство».

Лента «Матрица-4» должна выйти на экраны в декабре текущего года. Детали сюжета пока хранятся в тайне, но известно, что к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Молодую версию Морфеуса сыграет актер Яхья Абдул-Матин II.