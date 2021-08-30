Модель Алена Шишкова объяснила решение отдать дочь на воспитание свекрови

Москва, 30 августа. Подписчики экс-супруги Тимати Алены Шишковой интересуются, почему воспитанием их общей дочери занимается бабушка. Модель решила расставить точки над i, объяснив свое решение.

Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году на съемках клипа, после чего сразу стали парой. Два года спустя «Вице-мисс Россия-2012» подарила рэперу дочь, но семья распалась. Сейчас общий ребенок бывших супругов находится на воспитании у бабушки Симоны, которая по совместительству является матерью Тимати.

Блогер длительное время избегала вопросов от подписчиков по поводу этого решения. Однако спустя время она раскрыла тему в ходе эфира в соцсети.

«Каждая мать хочет для своего ребенка только лучшего. Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной», — объяснила Алена в своем Instagram.

Модель считает, что если речь идет о ребенке, о том, каким он станет, то лучше положиться на более опытных людей. По ее мнению, ни генетика, ни деньги не сформируют правильную систему ценностей. Шишкова отмечает, что не уверена в своем решении на 100%, но покажет исход только время.

Тема воспитания детей у звезд вызывает живой интерес подписчиков. Так, они часто комментируют работу телеведущего Дмитрия Шепелева над образованием их общего с Жанной Фриске сына. Недавно знаменитость поделился с подписчиками снимками сына Платона из спортивного зала.