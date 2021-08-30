Психолог Ключников предупредил об обманчивом влиянии компьютерных игр на отдых

Москва, 30 августа. Привычка отдыхать от трудного рабочего дня за компьютерными играми приведет совсем не к тому эффекту, который ожидается. Об этом рассказал психолог Сергей Ключников.

По словам специалиста, видеоигры влияют на центральную нервную систему, запуская процессы возбуждения. Перед сном такой эффект поспособствует лишь долгому засыпанию и эмоциональной напряженности.

Ключников считает, что это грозит своеобразным «торможением» человека на следующий день. Ведь за ночь геймер не отдохнул, а напротив подверг себя еще большей усталости.

«Человек должен высыпаться. Если он не спит, то потом чувствует вялость, которая отражается и на общении, и на работе, и на здоровье. Ночное бдение перед телефоном или компьютером «тормозит» нашу жизнь, продвижение и достижение целей», — передает слова психолога радио Sputnik.

Врач считает, что игры способны повлиять на невротичность человека. В худшем исходе это дойдет до истерик, постоянного негатива и эмоциональных крайностей.

Ученые рассказали, о чем может свидетельствовать сновидения. По словам исследователей, они защищают мозг от преждевременного старения.