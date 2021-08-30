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Психолог Ключников предупредил об обманчивом влиянии компьютерных игр на отдых
Общество
Психолог Ключников предупредил об обманчивом влиянии компьютерных игр на отдых
pixabay.com

Москва, 30 августа. Привычка отдыхать от трудного рабочего дня за компьютерными играми приведет совсем не к тому эффекту, который ожидается. Об этом рассказал психолог Сергей Ключников.

По словам специалиста, видеоигры влияют на центральную нервную систему, запуская процессы возбуждения. Перед сном такой эффект поспособствует лишь долгому засыпанию и эмоциональной напряженности.

Ключников считает, что это грозит своеобразным «торможением» человека на следующий день. Ведь за ночь геймер не отдохнул, а напротив подверг себя еще большей усталости.

«Человек должен высыпаться. Если он не спит, то потом чувствует вялость, которая отражается и на общении, и на работе, и на здоровье. Ночное бдение перед телефоном или компьютером «тормозит» нашу жизнь, продвижение и достижение целей», — передает слова психолога радио Sputnik.

Врач считает, что игры способны повлиять на невротичность человека. В худшем исходе это дойдет до истерик, постоянного негатива и эмоциональных крайностей.

Ученые рассказали, о чем может свидетельствовать сновидения. По словам исследователей, они защищают мозг от преждевременного старения.

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вред компьютерные игры нарушение сна
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