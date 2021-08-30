Уснувший на переговорах Байден может стать причиной срыва встречи с Зеленским

Киев, 30 августа. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом под угрозой срыва. Об этом заявил Депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", встреча байдена с Зеленским может не состояться из-за того, что глава Белого дома уснул во время встречи с премьер-министром Израиля. Кива пошутил, что Байден в ближайшее время может не проснуться. Об это политик написал в соцсети Facebook.

Кадры с саммита Байдена и Беннета, на которых американский президент наклонил голову, вызвали бурную реакцию в Сети. Пользователи предположили, что президент США мог уснуть в ходе мероприятия. Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, эту информацию подтвердили представители Белого дома. Ранее визит Зеленского был запланирован на 31 августа.