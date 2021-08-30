Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 02:58
02:52
Шоу-бизнес
Модель Алена Шишкова объяснила решение отдать дочь на воспитание свекрови
02:48
Общество
Психолог Ключников предупредил об обманчивом влиянии компьютерных игр на отдых
02:42
Происшествия
Разбившийся 12 августа вертолет Ми-8 подняли со дна Курильского озера
02:32
Политика
Уснувший на переговорах Байден может стать причиной срыва встречи с Зеленским
02:23
Политика
Мать погибшего в теракте морпеха США жестко высказалась о Байдене
02:15
Общество
Число жертв удара беспилотника США в Кабуле выросло до девяти человек
02:13
Происшествия
Жители Нью-Йорка услышали звуки выстрелов на Таймс-сквер
02:04
Происшествия
Массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково
02:00
Общество
Психология цвета: какие оттенки предпочтительнее выбирать для интерьера
01:50
Политика
Власти Великобритании заявили о важности участия России в афганском вопросе
Все новости

Мать погибшего в теракте морпеха США жестко высказалась о Байдене
Политика
Мать погибшего в теракте морпеха США жестко высказалась о Байдене
Global Look Press  /  Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 августа. Президента США Джо Байдена назвали «слабоумным куском дерьма». Такое заявление себе позволила мать погибшего в теракте в Кабуле морпеха Кэти МакКоллум.

Американка раскритиковала главу государства, который «отправил на смерть» ее сына. Громкое заявление прозвучало во время встречи с семьями погибших военнослужащих США, которые были убиты во время взрывов в Кабуле, передает Daily Mail.

«Он собирался вернуться домой, чтобы побыть с женой. Чтобы посмотреть, как рождается его сын. И этот слабоумный кусок дерьма только что отправил моего сына на смерть», — заявила МакКоллум.

Американка узнала о смерти своего 20-летнего сына рано утром. В ее дом пришли военные и сообщили трагическую новость.

Некомпетентность американских властей ранее привела к серии террористических атак в Кабуле. В результате терактов погибли около 200 человек, 13 из которых являются солдатами США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мать погибшего в теракте морпеха США жестко высказалась о Байдене
теракт байден морпех
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru