Мать погибшего в теракте морпеха США жестко высказалась о Байдене

Вашингтон, 30 августа. Президента США Джо Байдена назвали «слабоумным куском дерьма». Такое заявление себе позволила мать погибшего в теракте в Кабуле морпеха Кэти МакКоллум.

Американка раскритиковала главу государства, который «отправил на смерть» ее сына. Громкое заявление прозвучало во время встречи с семьями погибших военнослужащих США, которые были убиты во время взрывов в Кабуле, передает Daily Mail.

«Он собирался вернуться домой, чтобы побыть с женой. Чтобы посмотреть, как рождается его сын. И этот слабоумный кусок дерьма только что отправил моего сына на смерть», — заявила МакКоллум.

Американка узнала о смерти своего 20-летнего сына рано утром. В ее дом пришли военные и сообщили трагическую новость.

Некомпетентность американских властей ранее привела к серии террористических атак в Кабуле. В результате терактов погибли около 200 человек, 13 из которых являются солдатами США.