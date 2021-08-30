Число жертв удара беспилотника США в Кабуле выросло до девяти человек

Кабул, 30 августа. Девять человек погибли в результате авиаудара США по жилому дому в Кабуле. Об этом информирует CNN со ссылкой на родственника погибших.

Отмечается, что все погибшие являются членами одной семьи. Ранее сообщалось о семи погибших после ракетного удара, который нанесли Вооруженные силы США по афганской столице.

Местные жители опубликовали кадры ракетного удара по жилому дому в районе афганского аэропорта. СМИ сообщили, что удар был нанесен американскими военными. По предварительным данным, среди погибших оказался ребенок. Все обстоятельства произошедшего выясняются.