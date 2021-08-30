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Жители Нью-Йорка услышали звуки выстрелов на Таймс-сквер

  /   Обновлено: 30 августа 2021 02:34
Происшествия
Жители Нью-Йорка услышали звуки выстрелов на Таймс-сквер
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Нью-Йорк, 30 августа. Звуки выстрелов прогремели в центральной части Манхэттена в американском городе Нью-Йорке. Напуганные местные жители начали искать укрытие.

Согласно сообщениям очевидцев, стрелок скрылся с места происшествия. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, показано, как люди начинают разбегаться в разные стороны после услышанных выстрелов. Другие подробности инцидента не приводятся.

В Торонто ранее произошла стрельба в крупном торговом центре. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и оцепили территорию ТЦ.

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