Жители Нью-Йорка услышали звуки выстрелов на Таймс-сквер

Нью-Йорк, 30 августа. Звуки выстрелов прогремели в центральной части Манхэттена в американском городе Нью-Йорке. Напуганные местные жители начали искать укрытие.

Согласно сообщениям очевидцев, стрелок скрылся с места происшествия. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, показано, как люди начинают разбегаться в разные стороны после услышанных выстрелов. Другие подробности инцидента не приводятся.

В Торонто ранее произошла стрельба в крупном торговом центре. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и оцепили территорию ТЦ.