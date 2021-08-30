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Стали известны самые популярные туристические направления сентября
Общество
Стали известны самые популярные туристические направления сентября
pixabay.com

Москва, 30 августа. Российские туристы на фоне распространения коронавируса выбирают отечественные направления. Однако некоторые путешественники в бархатный сезон все же отправляются за рубеж. 

Россияне чаще всего покупают билеты в Турцию, Армению, Киргизию, следует из материала издания «Известия». Средняя стоимость тура на эти направления варьируется от 30 до 50 тыс. рублей на человека в неделю. Самой выгодной датой для заезда считается 1 сентября, день, в который большинство родителей школьников отводят своих детей на линейку.

Сохраняют популярность такие страны, как Черногория, Хорватия, Грузия, Болгария и Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре цены на билеты в большинство стран стали меньше в сравнении с августом. В среднем за отдых за границей в бархатный сезон жителю России придется заплатить 27,9 рубля, что на семь процентов ниже, чем в августе.

Недавно стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновляют выдачу туристических виз гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса с 30 августа. Туристы должны быть привиты любым препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает RT. Решение было принято на фоне восстановления туристической отрасли, пострадавшей на фоне пандемии COVID-19.

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турция туризм билеты
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