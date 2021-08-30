Стали известны самые популярные туристические направления сентября

Москва, 30 августа. Российские туристы на фоне распространения коронавируса выбирают отечественные направления. Однако некоторые путешественники в бархатный сезон все же отправляются за рубеж.

Россияне чаще всего покупают билеты в Турцию, Армению, Киргизию, следует из материала издания «Известия». Средняя стоимость тура на эти направления варьируется от 30 до 50 тыс. рублей на человека в неделю. Самой выгодной датой для заезда считается 1 сентября, день, в который большинство родителей школьников отводят своих детей на линейку.

Сохраняют популярность такие страны, как Черногория, Хорватия, Грузия, Болгария и Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре цены на билеты в большинство стран стали меньше в сравнении с августом. В среднем за отдых за границей в бархатный сезон жителю России придется заплатить 27,9 рубля, что на семь процентов ниже, чем в августе.

Недавно стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновляют выдачу туристических виз гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса с 30 августа. Туристы должны быть привиты любым препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает RT. Решение было принято на фоне восстановления туристической отрасли, пострадавшей на фоне пандемии COVID-19.