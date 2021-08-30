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Подписчики Ходченковой увидели намек на новый роман в снимке актрисы
Шоу-бизнес
Подписчики Ходченковой увидели намек на новый роман в снимке актрисы
Prt Scr youtube.com  /  Ленинград | Leningrad

Москва, 30 августа. Актриса Светлана Ходченкова в своем аккаунте Instagram выложила пикантное фото из гостиничного номера. На это незамедлительно отреагировали подписчики.

На фотографии актриса позирует в приглушенном свете. Локацией выступает мятая постель гостиничного номера. Сама Ходченкова сидит на кровати в махровом халате, чуть приоткрыв плечо. На ее голове красуется полотенце, а, значит, звезда только вышла из душа. Актриса подписала фото не для всех очевидной фразой.

«Питер. 5.35», — гласит подпись под снимком в Instagram.

Поклонники восхитились красотой актрисы, которая, по их словам, не выглядит на свои 38 лет. Кроме этого, их интересует, кому было позволено сфотографировать звезду в такой интимной обстановке.

«Кто? Кто сделал эту фотографию?» — спросила режиссер и сценарист Наташа Меркулова в комментариях.

Аналогичный вопрос задали и другие подписчики звезды. Они предположили, что у актрисы появился молодой человек. Однако Ходченкова ответила только Меркуловой, выбрав для комментария шутливую форму.

«Заходи в гримерку — расскажу», — пообещала Ходченкова.

Личная жизнь звезд шоу-бизнеса перестает быть личной, когда они заводят соцсети. Так, вся страна ждала появления на свет первенца актрисы Лизы Арзамасовой. Знаменитость не стесняется делиться подробностями с подписчиками, рассказывая о трудностях материнства.

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instagram ходченкова интриги
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