Власти Великобритании заявили о важности участия России в афганском вопросе

Лондон, 30 августа. Россия и Китай могут повлиять на захвативших власть в Афганистане террористов. С таким заявлением выступил британский дипломат.

Москва и Пекин должны принять участие в решение афганского вопроса. В Великобритании считают такую совместную работу необходимой, передает ТАСС.

«Мы признаем необходимость работать совместно с Россией и Китаем, учитывая их возможную способность повлиять на новое правительство Афганистана и наши совместные интересы в сдерживании терроризма и распространения наркотиков, в предотвращении кризиса с беженцами и дальнейшего экономического краха», — пояснил источник агентства.

Он напомнил об усилиях Лондона по формированию единой позиции Совбеза ООН по Афганистану. В ближайшее время постоянные представители «пятерки» проведут соответствующую встречу.

Представитель СБ ООН ранее сообщил, что организация пока не планирует отправлять в Афганистан миротворческую миссию. Совет безопасности рассматривает резолюцию по созданию в стране «безопасной зоны».