Российские сказки вызвали ажиотаж среди иностранных прокатчиков

Москва, 30 августа. Зарубежные прокатчики проявляют все больше интереса к российскому кино и сказкам, о чем свидетельствуют результаты онлайн-форума Key Buyers Event (KBE).

Участниками мероприятия стали 1,6 тысячи иностранных представителей 80 стран. В рамках форума им предлагался российский аудиовизуальный контент, передает газета «Известия».

Одной из самых крупных сделок с начала года стала покупка фильма «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина. Права на нее приобрела американская компания Grindstone Entertainment Group. Волшебную историю покажут жителям Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Португалии и других стран.

Уже скоро в прокате стартует анимационный фильм «Бука. Мое любимое чудище». Еще до выхода права на него купили 97 стран, среди которых США, Франция и Германия. На иностранных площадках проект выйдет под названием My Sweet Monster.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко продолжают подготовку к съемкам фильма «Вызов», которые пройдут на МКС. Производство проекта получит поддержку Государственного Фонда кино.