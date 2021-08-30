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Российские сказки вызвали ажиотаж среди иностранных прокатчиков
Общество
Российские сказки вызвали ажиотаж среди иностранных прокатчиков
Global Look Press  /  uwe umstätter/imageBROKER.com

Москва, 30 августа. Зарубежные прокатчики проявляют все больше интереса к российскому кино и сказкам, о чем свидетельствуют результаты онлайн-форума Key Buyers Event (KBE).

Участниками мероприятия стали 1,6 тысячи иностранных представителей 80 стран. В рамках форума им предлагался российский аудиовизуальный контент, передает газета «Известия».

Одной из самых крупных сделок с начала года стала покупка фильма «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина. Права на нее приобрела американская компания Grindstone Entertainment Group. Волшебную историю покажут жителям Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Португалии и других стран.

Уже скоро в прокате стартует анимационный фильм «Бука. Мое любимое чудище». Еще до выхода права на него купили 97 стран, среди которых США, Франция и Германия. На иностранных площадках проект выйдет под названием My Sweet Monster.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко продолжают подготовку к съемкам фильма «Вызов», которые пройдут на МКС. Производство проекта получит поддержку Государственного Фонда кино.

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