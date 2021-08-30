Финансист Бабин: швейцарский франк является самой стабильной мировой валютой

Москва, 30 августа. Исторический швейцарский франк стал одной из самых надежных валют в мире из-за устойчивой экономике в стране. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Экономика Швейцарии основана на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса. Эта страна представляет собой крупнейшего переработчика золота и фактической банковской столицей Европы, пишет «Прайм».

«Страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — отметил эксперт Бабин.

Совокупность всех факторов позволяет считать швейцарский франк одной из защитных валют наряду с долларом. Он укреплялся на волне улучшения ситуаций на биржах. Поэтому национальной валюте Швейцарии не страшен кризис, заключил финансист.

Доллар остается в числе надежных валют в мировой финансовой системе. Но создавать так называемый «денежный культ» не стоит. Деньги являются средством обмена, должны быть ликвидны.