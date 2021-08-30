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Канадская полиция задержала стрелка в торговом центре
Происшествия
Канадская полиция задержала стрелка в торговом центре
Global Look Press  /  © Geoff Robins

Торонто, 30 августа. Полицейские задержали стрелка, открывшего стрельбу в одном из крупных торговых центров в канадском Торонто.

Правоохранительные органы города оцепили здание и никого в него не пускают. Сведений об убитых и раненых не было. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом информирует телеканал CBC.

СМИ сообщали, что в Портленде, штат Орегон стрелок забаррикадировался в доме и открыл огонь. Полиция перекрыла близлежащие улицы. Один из сотрудников правопорядка, по предварительынрм сведенриям, был убит.

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