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«Мы не справимся»: Польше предрекли скорое поражение в случае войны с Россией
Политика
«Мы не справимся»: Польше предрекли скорое поражение в случае войны с Россией
mon.gov.pl  /  Пресс-служба министерства обороны Польши

Варшава, 30 августа. Варшава не сможет сдержать танки и ракеты Москвы в случае прямого военного столкновения с РФ. Таким мнением поделился журналист Мариуш Ковальчик в статье издания Newsweek Polska.

Приобретение польскими властями у Соединенных Штатов танков «Абрамс» последней генерации вряд ли сможет остановить Т-14 «Армата». Причиной этому польский журналист называет ошибочность в построении защитной стратегии и возложение надежд на технический прогресс. Ковальчик пишет, что республиканской армии не хватает силы, сплоченности и готовности, а решения, которые принимают политики, никак на это не влияют.

Правительство планирует закупить 250 танков и разместить их вдоль восточной границы страны и примерно такое же количество ЗРК «Патриот» и «Хаймарс», которые станут на защиту воздушного пространства страны. Сделка обойдется республике в 23,3 миллиарда злотых (около 6 миллиардов долларов). Автор считает, что решение развернуть всю лучшую ударную силу в начале пути предполагаемого наступления – не лучшее решение.

«Мы не справимся с "Искандерами"... Этого мало даже для защиты одной Варшавы. Такого количества достаточно для одной, возможно, двух бригад», – пишет журналист.

Ковальчик приводит слова польского экс-начальника Генштаба Польши генерала Мечислава Гоцула. По его мнению, закупка дорогостоящих M1A2 SEP v3 не сможет защитить страну.

«Есть три основных условия для контратаки или контрудара в оборонительной операции. Прежде всего нужно остановить противника в центре и на флангах, чтобы он не мог нас окружить... Отправлять танки в район Смоленских ворот без ПВО, означает обрекать солдат на смерть», – рассказал Гоцул.

Польский журналист сетует, что все бахвальские закупки у Соединенных Штатов будут бесполезными без адекватного руководства. А для варшавских элит закупка оружия — это политика, а не защита родины.

Недавно экс-президент Польши Александр Квасьневский испугался сближения Вашингтона, Москвы и Берлина. По его мнению такой сценарий может негативно сказаться на Варшаве и Киеве.

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