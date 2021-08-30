Актер Элайджа Вуд захотел присоединиться к фильмам Marvel

Лос-Анджелес, 30 августа. Звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд выразил готовность поучаствовать в кинолентах Marvel или франшизе «Звездные войны». Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Киноактер принял участие в мероприятии, посвященном выходу фильма «Охотник за разумом. Схватка», где он сыграл одну из ролей. В ходе пресс-конференции он поделился мнением об участии в лентах про супергероев.

«Сейчас часто можно слышать споры о кинематографической значимости Marvel. Кино ли это? И прочая чушь в этом роде. Независимо от того, нравятся вам фильмы о супергероях или нет, они очень забавны... Я думаю, что поиграть в песочнице этой вселенной было бы очень здорово», — отметил Элайджа Вуд.

Если потребуется, актер готов вернуться к роли Фродо из «Властелина колец». Элайджа Вуд признался в своей симпатии к киновселенной «Звездных войн», поэтому он был бы рад стать частью масштабного проекта.

Роль в фильмах Marvel не является единственной мечтой Элайджи Вуда. По мнению голливудского актера, вселенная игр Grand Theft Auto прекрасно поддается экранизации. И по ней можно было бы снять как фильм, так и сериал.