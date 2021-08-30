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Пользователи Fox News указали на постоянство провальной карьеры Байдена
Политика
Пользователи Fox News указали на постоянство провальной карьеры Байдена
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 августа. Президент США Джо Байден пытается переложить ответственность за трагедию в Афганистане на военных и своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Слезы и внешнее раскаяние, которые недавно публично продемонстрировал Байден, не освобождают его от ответственности за гибель людей в Афганистане и захват страны террористами. Главе США следует признать, что его решения были ошибочными, вместо этого он перекладывает вину на высшее командование.

«Итак, США забирают своих убитых и раненых, покидая Афганистан сразу после теракта. Это нельзя назвать достойным уходом. Это капитуляция, поражение, замаскированное под успех», — говорится в материале издания.

Американские граждане никогда не забудут произошедшей в Афганистане трагедии и всегда будут помнить, что она случилась при президентстве Джо Байдена. Вывод войск накануне 20-летней годовщины страшных терактов 11 сентября 2001 года дадут радикалам инструменты для вербовки новых террористов.

«Если посмотреть на те 40 лет карьеры, в течение которых Джо демонстрировал одни только провалы, я понимаю, почему этот провал он называет успехом. Сейчас он как минимум может похвастаться своим постоянством», — отметил пользователь Fox News.

«Байден говорит то, что ему велено говорить. Его слова и действия подробно пишут для него неизвестные люди, находящиеся в тени. За всю свою долгую карьеру Байден никогда не был настоящим лидером», — прокомментировал материал американец.

Некомпетентность властей США ранее привела к теракту в аэропорту Кабула, в ходе которого погибли около 200 человек, в их числе жители Афганистана и 13 американских солдат. Еще 210 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

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