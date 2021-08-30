Фото с тренировки сборной России перед матчем с Хорватией появились в Сети

Москва, 30 августа. Фотографии с тренировки российской сборной по футболу на тренировочной базе «Новогорск» опубликовала пресс-служба национальной команды в соцсети Instagram.

Российская сборная готовится к предстоящему матчу квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии, который пройдет 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Игру смогут посетить более 20 тысяч футбольных болельщиков.

Нападающего петербургского «Зенита» Алексея Сутормина вызвали в расположение российской сборной. Он заменит получившего травму защитника «Краснодара» Сергея Петрова. Сутормин стал пятым представителем «Зенита» в команде.

Российский форвард Алексей Миранчук приехал из Италии на тренировочную базу российской команды, где проводится подготовка к матчам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. Полузащитник выступает за бергамскую «Аталанту». Об этом сообщает RT.