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Фото с тренировки сборной России перед матчем с Хорватией появились в Сети

  /   Обновлено: 30 августа 2021 00:48
Спорт
Фото с тренировки сборной России перед матчем с Хорватией появились в Сети
Global Look Press  /  Максим Константинов/Global Look Press

Москва, 30 августа. Фотографии с тренировки российской сборной по футболу на тренировочной базе «Новогорск» опубликовала пресс-служба национальной команды в соцсети Instagram.

Российская сборная готовится к предстоящему матчу квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии, который пройдет 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Игру смогут посетить более 20 тысяч футбольных болельщиков.

Нападающего петербургского «Зенита» Алексея Сутормина вызвали в расположение российской сборной. Он заменит получившего травму защитника «Краснодара» Сергея Петрова. Сутормин стал пятым представителем «Зенита» в команде.

Российский форвард Алексей Миранчук приехал из Италии на тренировочную базу российской команды, где проводится подготовка к матчам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. Полузащитник выступает за бергамскую «Аталанту». Об этом сообщает RT.

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футбол фото тренировка
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