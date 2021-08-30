Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 01:26
01:18
Политика
«Мы не справимся»: Польше предрекли скорое поражение в случае войны с Россией
00:55
Общество
Актер Элайджа Вуд захотел присоединиться к фильмам Marvel
00:52
Политика
Пользователи Fox News указали на постоянство провальной карьеры Байдена
00:48
Спорт
Фото с тренировки сборной России перед матчем с Хорватией появились в Сети
00:45
Спорт
Около 40 иностранных беспилотников за неделю были замечены у границ России
00:44
Политика
Совбез ООН не планирует отправлять своих миротворцев в Афганистан
00:40
Экономика
Республика Адыгея стала лидером по динамике розничной торговли с начала года
00:20
Общество
Ученые определили зависимость между именем и сексуальностью человека
00:02
Общество
Туристы объяснили, почему они выбирают Крым для летнего отпуска
00:02
Общество
Украинца привели в восторг изменения, произошедшие в Крыму при России
Все новости

Совбез ООН не планирует отправлять своих миротворцев в Афганистан

  /   Обновлено: 30 августа 2021 01:01
Политика
Совбез ООН не планирует отправлять своих миротворцев в Афганистан
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Москва, 30 августа. Совет безопасности ООН не рассматривает возможность отправки своих миротворческих сил на территорию Афганистана в ближайшее время.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж и Лондон предложат ООН подумать о создании так называемой «безопасной зоны» в Кабуле, чтобы защищать гуманитарные операции. В это же время турецкий МИД сообщил о поступлении инициативы со стороны Франции об отправке миротворцев в Афганистан.

«В настоящее время в СБ ООН не обсуждается вопрос об отправке миротворческой миссии ООН в Афганистан и, в частности, в Кабул», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Собеседник издания добавил, что на сегодняшний день организация рассматривает проект резолюции, представленный Великобританией, Францией и США. Последние рассчитывают, что документ получит поддержку в Совбезе ООН как можно быстрее.

«Талибан»1 (запрещенное в России террористическое движение) разрешил западным странам проводить эвакуацию из Афганистана до 31 августа. Страны-участницы G7 совместно с Турцией и Катаром намерены обсудить дальнейшую работу кабульского аэропорта после завершения эвакуационной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Совбез ООН не планирует отправлять своих миротворцев в Афганистан
афганистан совбез оон миротворцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru