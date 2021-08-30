Совбез ООН не планирует отправлять своих миротворцев в Афганистан

Москва, 30 августа. Совет безопасности ООН не рассматривает возможность отправки своих миротворческих сил на территорию Афганистана в ближайшее время.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж и Лондон предложат ООН подумать о создании так называемой «безопасной зоны» в Кабуле, чтобы защищать гуманитарные операции. В это же время турецкий МИД сообщил о поступлении инициативы со стороны Франции об отправке миротворцев в Афганистан.

«В настоящее время в СБ ООН не обсуждается вопрос об отправке миротворческой миссии ООН в Афганистан и, в частности, в Кабул», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Собеседник издания добавил, что на сегодняшний день организация рассматривает проект резолюции, представленный Великобританией, Францией и США. Последние рассчитывают, что документ получит поддержку в Совбезе ООН как можно быстрее.

«Талибан»1 (запрещенное в России террористическое движение) разрешил западным странам проводить эвакуацию из Афганистана до 31 августа. Страны-участницы G7 совместно с Турцией и Катаром намерены обсудить дальнейшую работу кабульского аэропорта после завершения эвакуационной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.