Республика Адыгея стала лидером по динамике розничной торговли с начала года

Москва, 30 августа. Розничная торговля в конце первых шести месяцев 2021 года выросла в 80 субъектах Российской Федерации. Лидерскую позицию среди всех регионов РФ заняла Республика Адыгея.

Второе и третье место делят Краснодарский край и Чеченская Республика соответственно. Об этом говорят данные аналитического труда, автором которого является РИА Новости.

«В 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей после кризисного 2020 года, обусловленного пандемией коронавируса», – говорится в исследовании.

Вместе с этим были зафиксированы и отрицательные значения показателей. Аналитики поставили в конец списка Мурманскую, Томскую область а также Ненецкий автономный округ.

Недавно специалисты составили список регионов России, в отношении которых туристы оставляют меньше всего плохих отзывов. В рейтинге оказались Дагестан, Камчатка, Калининградская область и Ставрополье.