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Около 40 иностранных беспилотников за неделю были замечены у границ России
Спорт
Около 40 иностранных беспилотников за неделю были замечены у границ России
Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

Москва, 30 августа. Радиолокационные станции зафиксировали присутствие 38 зарубежных летательных аппаратов, которые вели разведку у российских границ.

По данным инфографики, было зафиксировано 29 самолетов-разведчиков и девять беспилотных аппаратов. Все полеты проходили под контролем российской стороны. Территориальных границ нарушено не было, сообщает «Красная звезда».

Недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался о ЦРУ. По его словам, российское ведомство работает лучше, несмотря на меньшие объемы финансирования.

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минобороны разведка границы россии
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