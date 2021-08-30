Около 40 иностранных беспилотников за неделю были замечены у границ России

Москва, 30 августа. Радиолокационные станции зафиксировали присутствие 38 зарубежных летательных аппаратов, которые вели разведку у российских границ.

По данным инфографики, было зафиксировано 29 самолетов-разведчиков и девять беспилотных аппаратов. Все полеты проходили под контролем российской стороны. Территориальных границ нарушено не было, сообщает «Красная звезда».

Недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался о ЦРУ. По его словам, российское ведомство работает лучше, несмотря на меньшие объемы финансирования.