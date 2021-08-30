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Ученые определили зависимость между именем и сексуальностью человека

  /   Обновлено: 30 августа 2021 00:20
Общество
Ученые определили зависимость между именем и сексуальностью человека
pixabay.com

Москва, 30 августа. Исследователи выяснили, что имя человека во многом определяет его сексуальность для других людей. Все заключается в определенных звукосочетаниях.

Сексологи и лингвисты определили, что между сексуальной энергетикой и количеством гласных в имени прослеживается корреляция. Максимальная сексуальность человека достигается именами, начинающимися на буквы «О» и «А». Помимо них, положительно повлияют и согласные «Л» и «М». А вот буквы «В» и «С» укажут на спонтанность в характере.

Сексуальность мужского имени определяет сочетание твердости и открытости звучания, что достигается буквами «М», «Л», «Ж» и «З». Женские же привлекают, если в них есть большое количество гласных. Такие имена передают энергетику любви и страсти.

Ученые также пришли к выводу, что сексуальность имени зависит и от его значения. Влияют и параллели с историческими и медийными личностями, трендами. Об этом передает Пятый канал.

Неизвестно руководствовались ли исследованиями ученых петербуржцы при смене имен. Однако более трех тысяч заявок на изменение данных было подано в ЗАГСы Северной столицы.

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