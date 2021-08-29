Носители четвертой группы крови обладают самым сильным иммунитетом

Москва, 29 августа. Обладатели четвертой группы крови имеют повышенную способность вырабатывать белок интерферон, который необходим в борьбе с вирусными инфекциями. К такому выводу пришли ученые.

Результаты исследования показывают, что у 92 процентов людей с четвертой группой крови отмечается высокая способность организма производить интерферон. Чуть ниже эти показатели у носителей третьей группы крови — 91 процент. Среди пациентов с первой группой способность продуцировать этот белок выявлен у 80 процентов.

Самые низкие показатели зафиксированы у обладателей второй группы крови. Лишь у 40 процентов из них обнаружилась высокая способность к выработке интерферона. Люди с этой группой крови больше остальных рискуют заразиться острыми респираторными инфекциями.

Одним из наиболее опасных заболеваний, связанных с кровью, является лейкоз. Врач-онколог Александр Серяков ранее рассказал, по каким симптомам можно распознать развитие страшного недуга.