Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан

Реймс, 29 августа. Аргентинский форвард Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ» в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса».

Нападающий вышел на поле на 66-й минуте, заменив бразильца Неймара. За полчаса игры Месси не отметился результативными действиями. Окончательный счет встречи — 2:0 был установлен еще до его выхода усилиями Килиана Мбаппе.

Еще одна звезда мирового футбола — Криштиану Роналду покинул туринский «Ювентус». Португалец пополнил ряды английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал в прошлом.