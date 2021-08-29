Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 23:56
23:55
Общество
Носители четвертой группы крови обладают самым сильным иммунитетом
23:50
Спорт
Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан
23:41
Происшествия
Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму
23:35
Общество
Три симоронских ритуала помогут привлечь деньги в семью
23:30
Спорт
Месси впервые вышел на поле в футболке «ПСЖ»
23:21
Политика
Переговоры Байдена и Зеленского перенесены на 1 сентября
22:58
Политика
Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне
22:57
Общество
Японец поразился красоте и уровню развития Владивостока
22:56
Спорт
Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ
22:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс Влад Кадони поставил в один ряд болезни МакSим и Заворотнюк
Все новости

Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан
Спорт
Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан
wikipedia.org  /  Alex Tremps

Реймс, 29 августа. Аргентинский форвард Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ» в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса».

Нападающий вышел на поле на 66-й минуте, заменив бразильца Неймара. За полчаса игры Месси не отметился результативными действиями. Окончательный счет встречи — 2:0 был установлен еще до его выхода усилиями Килиана Мбаппе.

Еще одна звезда мирового футбола — Криштиану Роналду покинул туринский «Ювентус». Португалец пополнил ряды английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал в прошлом.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан
месси псж дебют
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru