Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 23:56
23:55
Общество
Носители четвертой группы крови обладают самым сильным иммунитетом
23:50
Спорт
Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан
23:41
Происшествия
Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму
23:35
Общество
Три симоронских ритуала помогут привлечь деньги в семью
23:30
Спорт
Месси впервые вышел на поле в футболке «ПСЖ»
23:21
Политика
Переговоры Байдена и Зеленского перенесены на 1 сентября
22:58
Политика
Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне
22:57
Общество
Японец поразился красоте и уровню развития Владивостока
22:56
Спорт
Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ
22:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс Влад Кадони поставил в один ряд болезни МакSим и Заворотнюк
Все новости

Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму

  /   Обновлено: 29 августа 2021 23:41
Происшествия
Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму
wikimedia.org

Калабасас, 29 августа. Женщина, проживающая в городе Калабасас, штата Калифорния, справилась с дикой пумой, которая напала на ее ребенка во дворе дома. Об этом передает CBS Los Angeles.

Дикое животное набросилось на мальчика, когда тот вышел поиграть во двор собственного дома. Большая кошка схватила пятилетнего ребенка, оттащив его в пасти от площадки не менее, чем на 40 метров. Ребенок не растерялся и начал кричать, на помощь ему поспешила мама. Без лишних раздумий она бросилась на пуму, начав ее избивать голыми руками. Животное выбросило мальчика и убежало.

Пострадавший отделался шоком и многочисленными травмами. Ребенка пришлось госпитализировать. У него зафиксированы ранения шеи, головы и туловища, передает РИА Новости.

Эксперты уточнили, что пума напала на человека в силу своей неопытности. Возраст животного был совсем небольшой, поэтому наилучший добычей для себя оно посчитало маленького ребенка. Однако отсутствие отточенных навыков у пумы и спасло мальчика от смерти. Также отмечается, что в окрестностях Калабасаса большие кошки не появлялись уже на протяжении 20 лет.

Дикие животные бывают не только злые и опасные. Недавно женщина в Красноярске выходила ослабшего суриката.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму
нападение пума дикое животное
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru