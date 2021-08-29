Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму

Калабасас, 29 августа. Женщина, проживающая в городе Калабасас, штата Калифорния, справилась с дикой пумой, которая напала на ее ребенка во дворе дома. Об этом передает CBS Los Angeles.

Дикое животное набросилось на мальчика, когда тот вышел поиграть во двор собственного дома. Большая кошка схватила пятилетнего ребенка, оттащив его в пасти от площадки не менее, чем на 40 метров. Ребенок не растерялся и начал кричать, на помощь ему поспешила мама. Без лишних раздумий она бросилась на пуму, начав ее избивать голыми руками. Животное выбросило мальчика и убежало.

Пострадавший отделался шоком и многочисленными травмами. Ребенка пришлось госпитализировать. У него зафиксированы ранения шеи, головы и туловища, передает РИА Новости.

Эксперты уточнили, что пума напала на человека в силу своей неопытности. Возраст животного был совсем небольшой, поэтому наилучший добычей для себя оно посчитало маленького ребенка. Однако отсутствие отточенных навыков у пумы и спасло мальчика от смерти. Также отмечается, что в окрестностях Калабасаса большие кошки не появлялись уже на протяжении 20 лет.

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